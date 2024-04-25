Мария Захарова присоединилась к акции Музея Победы «Мы помним»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в четверг, 25 апреля, приняла участие в акции «Мы помним» в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Дипломат возложила цветы к скульптуре «Скорбь» и почтила память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Кроме того, Захарова посетила выставку «Обыкновенный нацизм», которая рассказывает об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней.

— То, что делает музей — это сохранение памяти и самое важное, наверное, отражение преемственности поколений по отстаиванию истинных ценностей. Это связь времен на конкретном примере — поколение тех, кто защищал нашу страну во времена Великой Отечественной и Второй мировой, и поколение тех, кто там сейчас на передовой в Донбассе, в наших новых регионах, в регионах России защищают не только Россию и нас, они в принципе планету защищают от расчеловечевания, — отметила Захарова.

На прошлой неделе в стенах Музея Победы состоялась церемония открытия раздела «Союз деятелей циркового искусства» в историческом проекте «Лица Победы». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню цирка. В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор музея Александр Школьник, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные и другие.