Более 15,8 миллиона пассажиров воспользовались аэропортами Москвы в этом году

Более 15,8 миллиона пассажиров воспользовались столичными аэропортами в 2024 году. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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На внутренних рейсах число пассажиров по сравнению с первыми тремя месяцами 2023 года увеличилось на 3,7 процента, а на международных — на 18 процентов. Самым популярным стал аэропорт Шереметьево: в январе — марте этого года внутренними рейсами воспользовались 6,2 миллиона человек, а международными — 2,8 миллиона человек.

— Мы продолжаем наблюдать стабильный рост пассажиропотока аэропортов Московского авиационного узла. Люди стали больше путешествовать, в том числе по стране. Количество пассажиров увеличивается с каждым месяцем. Например, в марте этого года по сравнению с прошлым пассажиропоток Внукова вырос на 15 процентов, — приводит слова Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

В столице 6 сентября 2023 года открыли новые станции — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Мэр Москвы Сергей Собянин принимал участие в церемонии. Благодаря им в столичном метро появился двенадцатый метромост, расположенный на открытом участке продления Солнцевской линии до «Аэропорта Внуково».

Аэропорт Внуково стал единственной воздушной гаванью с именной станцией. За сколько теперь горожане смогут добираться до Внукова и какие еще маршруты будут доступны, узнавала «Вечерняя Москва».