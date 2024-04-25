К 1 сентября в Москве откроют более 30 школ. 25 апреля мэр столицы Сергей Собянин посетил недавно построенную школу в Новой Москве, передает «МИР 24».

Там смогут учиться более тысячи школьников с 1-го по 11-й классы. В новом здании будет работать IT-полигон, медиатека, оборудованная современной системой хранения и выдачи книг. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки: футбольная, волейбольная, баскетбольная.

«Школа очень современная, просторная и светлая. Территория большая, шаговая доступность до МЦД-2, рядом два парка. Поздравляю ребят с новой школой. 1 сентября уже пойдете в эту школу», – сказал Собянин.

Планируется, что к 2026 году в Новой Москве построят еще 80 образовательных учреждений.