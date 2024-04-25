Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 25 апреля, поделилась кадрами с малышкой-пандой Катюшей, которая продолжает осваивать большие веточки бамбука, которыми питается ее мама Диндин.

В ролике медвежонок сначала со стороны наблюдает за тем, как ее родительница перекусывает крупными стебельками растения. Недолго думая, Катюша решает сесть рядом с мамой и снова попытаться покусать большой бамбук.

— Продолжаем переходить на «взрослый рацион», — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Акулова опубликовала видео с плотным дневным перекусом панды Катюши. В опубликованном ролике китайский медвежонок сидит в экспозиционном вольере и не торопливо ест большую ветку бамбука. Катюша с интересом покусывает листочки растения, осторожно держа стебелек бамбука в лапках.

На этой неделе гендиректор зоосада также разместила ролик с Катюшей, который удалось заснять ее подписчикам. На кадрах медвежонок с особым интересом исследует новую бамбуковую лесенку. Сначала панда обнюхивает ее, после чего заходит сзади и пытается забраться по конструкции.