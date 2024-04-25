Москвичам рассказали об интересных событиях на майских праздниках

Москвичам рассказали об интересных событиях на майские праздники. О мероприятиях на ВНДХ сообщается в пресс-релизе для «Мосленты».

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В павильоне 21 пройдет выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике». Москвичей уже с 28 апреля ждут мини-квесты, мастер-класс по созданию светового меча и костюмированный показ с образами из «Звездных войн».

Помимо этого, там состоится «космический корги-забег». Участие в нем должны принять «милые и отважные собачки».

4 мая на выставке отметят праздник «Звездных войн» с симфоническим оркестром, саберфайтерами и диджеев со световыми мечами.

В павильоне 22 состоится выставка «Найти Бэнкси» по мотивам его творчества. В целом, как отмечается, она познакомит зрителя с миром уличного искусства. Выставка состоит из нескольких тематических зон: «Общество потребления», «Социальное неравенство», «Эпоха контроля», «Защита окружающей среды» и «Будущее для потомков».

В рамках программы пройдет мастер-класс по росписи мишек в стиле Бэнкси для детей и взрослых. Также ожидается выставка изображений, оригиналы которых приписываются художнику.

Также в павильоне 22 также пройдет выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». Уже с 28 апреля россиянам будут готовы выдать там традиционные китайские наряды. У посетителей появится возможность провести фотосессию на фоне Великой стены, китайкой пагоды или сидя на императорском троне.

29-30 апреля там же состоится мастер-класс по изображению Терракотовой армии на гигантской раскраске. 10 мая — творческий мастер-класс по изготовлению китайских фонариков для взрослых и детей.