Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на праздничных выходных

До 21 градуса тепла может подняться температура воздуха в Москве на длинных праздничных выходных. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем 28 апреля в столице ожидается 16–18 градусов тепла, будет облачно с частыми прояснениями, а 29 и 30 апреля — 16–21 градус. В эти дни будет солнечно и без осадков. Кроме того, в пятницу, 26 апреля, столбики термометров могут подняться до 22 градусов.

— В области — даже до 23. Очень теплая ночь, совсем летняя — 10–12 градусов. Это минимальное значение. Завтра — вполне летний день. Местами гроза, кратковременный дождь и усиление ветра — до 15 метров в секунду. И послезавтра очень теплая ночь – плюс 11–13 градусов. Облачная погода, кратковременный дождь, местами гроза. Начнется изменение циркуляции, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

В беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе москвичей ждут очень нестабильные погодные условия. Это подтвердил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в середине недели прогнозируется ухудшение погодных условий. Так, в четверг, 25 апреля, может выпасть около 80 процентов месячной нормы осадков.