В Москве к весенне-летнему сезону начали высаживать декоративные цветы

В Москве начали высаживать декоративные цветы. Первыми традиционно занимают место на столичных клумбах виолы. Всего планируется высадить 4,6 млн саженцев этих цветов.

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Как только погода перестает бить заморозками, газоны раскрывают от зимнего укрытия - древесной щепы, а озеленители начинают работу по высадке растений. Виола - один из самых неприхотливых цветов, способных даже выдержать кратковременные заморозки. Как говорят специалисты, порой цветы, не теряя во внешнем виде, выдерживают температуру до минус 3 градусов.

"В этом году высадим 56 млн цветов, из них более 4,6 млн - саженцы виолы. Цветы высадим не только улицах, скверах и в парках, но и на территориях вдоль дорог и вылетных магистралей", - рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что все цветы выращены в теплицах ГБУ "Озеленение". Причем здесь технологии идут в ногу со временем: к выращиванию рассады подключили искусственный интеллект и автоматизацию. Теплицы теперь оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, например, если датчики показывают недостаток влаги, автоматически включается режим туманообразования, да и сама высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе. А еще рассаду закаляют, для уже сформировавшейся виолы снижают температуру и сокращают объемы полива, все это тоже в автоматическом режиме. Это позволяет вырастить сильные и здоровые растения, которые быстрее адаптируются после высадки на клумбы. Правда, высаживают цветы на клумбы все же пока сами цветоводы и озеленители, а не роботы.

Следом за виолой к майским праздникам распустятся около 15 млн тюльпанов, которые высадили прошлой осенью. Отметим, что на ряде территорий столицы первые тюльпаны уже распустились, например, на территориях ряда школ и детских садов, во дворах.

В конце мая - начале июня цветники украсят однолетники. Самые популярные из них - петунии, бегонии и пеларгонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время. По данным пресс-службы "Озеленения", к весне вырастили свыше 150 сортов этих и других цветов. Помимо клумб, эти растения подходят для вертикального озеленения. Поэтому горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами украсят центральные улицы, скверы, площади и магистрали. Эффектные вертикальные сады можно будет увидеть в центре города, в том числе на Зубовской площади, в Садово-Триумфальном сквере, а также на ряде бульваров, например, на Тверском, Никитском и Страстном.

Уже летом продолжат высаживать многолетники, в том числе розы.

Отметим, что благодаря поэтапному озеленению города цветы будут радовать москвичей до поздней осени.