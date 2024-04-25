В Москве к весенне-летнему сезону начали высаживать декоративные цветы
В Москве начали высаживать декоративные цветы. Первыми традиционно занимают место на столичных клумбах виолы. Всего планируется высадить 4,6 млн саженцев этих цветов.
Как только погода перестает бить заморозками, газоны раскрывают от зимнего укрытия - древесной щепы, а озеленители начинают работу по высадке растений. Виола - один из самых неприхотливых цветов, способных даже выдержать кратковременные заморозки. Как говорят специалисты, порой цветы, не теряя во внешнем виде, выдерживают температуру до минус 3 градусов.
"В этом году высадим 56 млн цветов, из них более 4,6 млн - саженцы виолы. Цветы высадим не только улицах, скверах и в парках, но и на территориях вдоль дорог и вылетных магистралей", - рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что все цветы выращены в теплицах ГБУ "Озеленение". Причем здесь технологии идут в ногу со временем: к выращиванию рассады подключили искусственный интеллект и автоматизацию. Теплицы теперь оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, например, если датчики показывают недостаток влаги, автоматически включается режим туманообразования, да и сама высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе. А еще рассаду закаляют, для уже сформировавшейся виолы снижают температуру и сокращают объемы полива, все это тоже в автоматическом режиме. Это позволяет вырастить сильные и здоровые растения, которые быстрее адаптируются после высадки на клумбы. Правда, высаживают цветы на клумбы все же пока сами цветоводы и озеленители, а не роботы.
Следом за виолой к майским праздникам распустятся около 15 млн тюльпанов, которые высадили прошлой осенью. Отметим, что на ряде территорий столицы первые тюльпаны уже распустились, например, на территориях ряда школ и детских садов, во дворах.
В конце мая - начале июня цветники украсят однолетники. Самые популярные из них - петунии, бегонии и пеларгонии, которые хорошо переносят резкие изменения погоды и цветут продолжительное время. По данным пресс-службы "Озеленения", к весне вырастили свыше 150 сортов этих и других цветов. Помимо клумб, эти растения подходят для вертикального озеленения. Поэтому горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами украсят центральные улицы, скверы, площади и магистрали. Эффектные вертикальные сады можно будет увидеть в центре города, в том числе на Зубовской площади, в Садово-Триумфальном сквере, а также на ряде бульваров, например, на Тверском, Никитском и Страстном.
Уже летом продолжат высаживать многолетники, в том числе розы.
Отметим, что благодаря поэтапному озеленению города цветы будут радовать москвичей до поздней осени.