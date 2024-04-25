Центр конных традиций объявил об открытии летнего сезона на ВДНХ

Центр национальных конных традиций объявил об открытии летнего сезона на базе ВДНХ. Об этом стало известно в четверг, 25 апреля.

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Гости торжественного открытия смогут попробовать себя в разных видах конного спорта, научиться стрелять из лука и посоревноваться на шашках. В рамках развлекательного мероприятия предусмотрены соревнования по хоббихорсингу. Зрители также увидят выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

Открытие пройдет 28 апреля в 15:00 на историческом Выводном кругу Центра национальных конных традиций. Для посетителей с детьми проведут игру «Погружение в национальные конные традиции». Развлекательная программа будет насыщенной.

Помимо этого, гостей обучат фланкировке, владению пикой, джигитовке на деревянной лошади и тентпеггингу. Для особых любителей конного спорта проведут эстафету «Большой маршрут», где можно показать навыки в разных конно-спортивных дисциплинах.

Тех, кто уверен в своих силах, ждет эстафета «Большой маршрут», где можно показать навыки сразу во всех представленных дисциплинах, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщил о предстоящей комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома. Будут полностью ремонтировать главное здание и спортивные зоны.