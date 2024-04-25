Москвичам пообещали тепло под конец недели

В Москве ожидается потепление в четверг, 25 апреля. Такую погоду жителям столицы пообещали специалисты Гидрометцентра.

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По данным синоптиков, днем столбик термометра в Москве поднимется до плюс 20-22 градусов.

При этом во второй половине дня в столице возможны дожди с грозами и порывистым ветром со скоростью 6-11 метров в секунду. В ночь на 26 апреля синоптики спрогнозировали температуру до плюс 10 градусов.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова раскрыла сроки потепления в столице. По ее словам, изменения должны начаться с 25 апреля. На выходных специалист также спрогнозировала температуру на 2-3 градуса выше климатической нормы.