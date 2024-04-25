Названы функции, которыми чаще всего пользуются москвичи в сервисе «Мои платежи»

Сервис «Мои платежи» позволяет оплатить около 8,8 тысячи городских, федеральных и коммерческих услуг. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

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С момента запуска приложения, сервис повысил свою популярность в четыре раза. В первый год было оплачено 5,3 миллиона счетов, а в 2023 году — 23 миллиона.

Москвичи пользуются сервисом, чтобы оплатить детский сад, продленку для детей, кружки и секции, единый платежный документ, электроэнергию, домашний телефон и интернет. Приложение используют для оплаты лицевого счета карты «Москвенок». Есть также функция оплаты парковки и различных пошлин.

Благодаря удобному интерфейсу и полезным функциям востребованность сервиса растет. В приложении доступно почти пять тысяч функций для комфортного ведения бизнеса, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Автоматический поиск счетов, возможность использования виджетов и шаблонов, настройка автоплатежей и выбор способов оплаты делают сервис максимально удобным и понятным, а также существенно экономят время пользователей, — рассказал Новиков.

Оплата билетов в театр и счетов за детские сады станет доступна через Систему быстрых платежей. Такой способ оплаты позволяет экономить, потому что перевод денег осуществляется без комиссии.