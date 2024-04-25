Москвичам рассказали, как «заморозить» годовой абонемент «Тройки» перед отпуском

Перед отъездом в отпуск на майские праздники проездную карту «Тройка» можно «заморозить» в приложении «Метро Москвы». Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

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В приложении можно пополнить карту «Тройка» или карту москвича, подключить функцию оплаты по биометрии, в режиме реального времени наблюдать за загруженностью вагонов и приобретать билеты на автобусы дальнего следования.

— С сентября 2023 года в приложении «Метро Москвы» доступна «заморозка» годовых абонементов на 14 дней. Это удобно, например, если владелец билета собирается в отпуск. Неиспользованные дни не пропадают, а прибавляются к общему сроку действия билета, — отметил Ликсутов.

Функция «заморозки» работает один раз за весь период годового пользования на 14 дней. Если воспользоваться картой в период приостановки, то функция автоматически отменится и действие карты продолжится, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

24 апреля департамент транспорта выпустил новый тематический дизайн карты Тройка. Их посвятили работам художника Федора Конюхова.