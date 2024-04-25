Проект «Сделано в Москве» откроет маркет на Московском полумарафоне

Проект «Сделано в Москве» присоединится к Московскому полумарафону, который пройдет на территории спорткомплекса «Лужники». Об этом в четверг, 25 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

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Временную площадку разместят поблизости от сцены, рядом с зоной выдачи номеров для забега. Для посетителей организуют маркет локальных товаров и обширную развлекательную программу.

— На маркете будет представлена продукция 17 московских брендов из различных категорий: спортивная и повседневная одежда, кроссовки, спортивное питание, тренажеры и многое другое, — рассказала руководитель департамента Кристина Кострома.

27 апреля в 18:00 все желающие смогут послушать лекцию о правильном спортивном питании. На встречу пригласят чемпиона России по марафону Алексея Реункова, участницу Олимпийских игр Марию Шорец и победительницу международного марафона Ольгу Шибалину.

Кроме того, посетители маркета смогут присоединиться к серии мастер-классов, занятиям йогой, тренировкам с балансбордами и дегустации авторских напитков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» пройдет во всех субъектах России 19 мая. Ровно в 09:00 по московскому времени на старт выйдут свыше 170 тысяч бегунов по всей стране и более 20 тысяч — в Москве. Организаторы предлагают всем желающим пробежать на выбор один, пять, 10 и 21,1 километра.