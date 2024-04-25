Москвичей предупредили об ограничении движения на некоторых улицах

В Москве 26 апреля, 2 и 5 мая будет временно недоступно движение транспорта на нескольких улицах в Центральном и Юго-Восточном административном округах. Об этом предупредил департамент транспорта в Telegram.

© Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Из-за проведения тренировок Парада Победы движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00, 5 мая — с 05:00 до 08:00.

На ряде центральных набережных и улиц будет закрыто движение 26 апреля и 2 мая — с 17:30 до окончания мероприятия, 5 мая — с 05:30 до окончания мероприятия. В эти дни будет повторно закрыто движение для транспорта: 26 апреля, 2 мая — с 23:30 и 5 мая — с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта. 26 апреля, 2 мая — с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.

Кроме того, в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля, с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая, 5 мая — с 05:00 до 13:00.

На вышеупомянутых участках будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая.