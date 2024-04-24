На Москве-реке открылась летняя навигация

В среду, 24 апреля, мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке. Расскажем, как прошла церемония открытия на Южном речном вокзале, и куда повезут пассажиров этом сезоне теплоходы и речные трамвайчики.

© Российская Газета

В Нагатинском затоне для создания антуража покачивались на водах несколько теплоходов "Москва-61", рядом с ними были красные технические кораблики. Медленно и бесшумно по своему расписанию курсировали от Южного речного вокзала до соседнего берега и далее электросуда. Несмотря на ранний час, на электросудах многолюдно - такая связь между берегами помогает сэкономить втрое время, которое пассажиры затратили бы, пользуясь автобусами или добираясь пешком.

Перед входом в вокзал духовой оркестр исполнял марши. Курсанты Академии водного транспорта Российского университета транспорта и учащиеся кадетского морского класса школы №630 готовились к построению. Затем началась торжественная часть. Зачитали слова приветствия от мэра, курсанты и школьники прошли строем перед собравшимися. Затем подняли флаг и исполнили Гимн России.

Как рассказал на открытии первый замруководителя департамента транспорта Москвы Роман Латыпов, речной транспорт возвращает свою привлекательность для москвичей, становясь современным, удобным. Растет спрос на речной электротранспорт. В прошлом году он перевез 650 тысяч пассажиров. Минувшая зима показала, что многие москвичи пересели на речной транспорт с наземного. Они совершали ежедневные поездки, проходя бесплатно по абонементу на 90 дней или "годовому" на все виды транспорта.

"Сейчас на регулярных рейсах задействовано 16 электросудов, в этом году ожидается поступление 10 новых. С их появлением сократим интервалы в движении, создадим новые станции на уже открытых двух маршрутах. Например, планируется продлить маршрут от Киевского вокзала до парка "Фили", - рассказал "РГ" Роман Латыпов. - Со следующего года добавим еще один маршрут, сейчас идет работа по его организации. А всего до 2030 года маршрутов будет семь".

Одно из любимейших развлечений москвичей в выходные дни - катание на речных трамвайчиках. В прошлом году они перевезли 2,2 млн пассажира, это на 22 процента больше, чем годом ранее.

"Для удобства пассажиров в эту навигацию мы изменили нумерацию маршрутов. Новая схема маршрутов есть как на сайте департамента транспорта, так и на всех причалах города", - сообщил Латыпов.

Он отметил, что речной транспорт становится не только удобным, но и безопасным. На причалах за безопасностью следят сотрудники ЦОДД, а всю акваторию контролирует око "умных" видеокамер, реагирующих на все внештатные ситуации, передавая информацию сразу в Ситуационный центр.

Не так много сейчас вариантов проведения отпуска, поэтому москвичи вспомнили о круизах по внутренним водам страны. Согласно данным департамента транспорта Москвы, за последний год Северный и Южный речные вокзалы отправили в круизы по городам России 1900 судов. Это на 10 процентов больше, если сравнивать с навигацией 2022 года.

Самым популярным туром у москвичей остается вояж по "Московскому золотому кольцу", во время которого можно посетить более 29 городов, среди которых Углич, Ярославль, Плес. Необычен этот круиз тем, что стартуют теплоходы с одного речного вокзала Москвы, а возвращаются на другой, совершая своеобразный круг. Среди новых маршрутов в дептрансе Москвы отметили путь до Валаама через Нижний Новгород, Петербург, Ладожское озеро.

Всего же в этом сезоне с Северного и Южного речного вокзала можно отправиться до 50 крупных городов и населенных пунктов страны, например, в Константиново, Астрахань, Казань и другие. К слову, уже в среду в 16:00 стартовал с Северного речного вокзала первый круизный трехпалубный теплоход "Сергей Дягилев". Туристов он повез в город Мышкин.

Как сообщили "РГ" в Мостурфлоте, регулярно начнут отправляться в круизы суда с Южного речного вокзала 26 апреля. И до 12 мая, то есть на все майские праздники с двух речных вокзалов столицы туристы отправятся почти в сто круизов разной продолжительности: от трех дней до месяца. Отметим, что цены в этом году на круизные маршруты выросли в среднем на 10-15 процентов. Средняя цена билета "все включено" - 10 тысяч рублей в сутки на человека.

Кстати: 27 апреля возобновится движение теплоходов от Северного речного вокзала до Химок и причала Захарково.