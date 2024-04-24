Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 24 апреля, поделилась кадрами с плотным дневным перекусом панды Катюши.

Но опубликованном ролике китайский медвежонок сидит в экспозиционном вольере на деревянной конструкции и не торопливо ест большую ветку бамбука. Катюша с интересом покусывает листочки растения, осторожно держа стебелек бамбука в лапках.

— Взрослый рацион, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Светлана Акулова опубликовала видео с Катюшей, которое удалось заснять ее подписчикам. На кадрах медвежонок с особым интересом исследует новую бамбуковую лесенку. Сначала панда обнюхивает ее, после чего заходит сзади и пытается забраться по конструкции.

В столичном зоосаде также показали, как маленькая панда Катюша самостоятельно добывает еду. Для медвежонка это было непростым делом, но в целом она справилась. На предоставленных кадрах панда расхаживает на своем любимом помосте и, почуяв соблазнительно пахнущие побеги свежего бамбука, встает на задние лапы, чтобы дотянуться до них.