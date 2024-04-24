Москвичей предупредили о грозе с дождем и ветром

В Москве в четверг, 25 апреля, возможна гроза и усиление ветра. Об этом со ссылкой на синоптиков пишет в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что в четверг и пятницу ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 14 м/с. В пресс-службе призвали горожан быть внимательными на улице в непогоду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, в свою очередь, что в Центральную Россию пришло потепление.

По его данным, в столичном регионе в ближайшие дни температура будет колебаться в диапазоне от +16° до +21°, что на четыре градуса теплее положенной нормы. При этом не исключены небольшие осадки.

Напомним, что ранее предупреждения о сильном ветре делали в Москве 9, 12, 15 и 19 апреля. На фоне плохой погоды в столице закрывались городские парки, летние веранды кафе и ресторанов, колесо обозрения «Солнце Москвы».