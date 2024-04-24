Кладбища Москвы подготовили к пасхальным праздникам

Столичные кладбища подготовлены к пасхальным праздникам. Об этом в среду, 24 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

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— Московские кладбища подготовили к массовым посещениям в период пасхальных праздников, — говорится в сообщение.

В этом году праздничные дни начинаются с Вербного воскресенья 28 апреля. Затем в Православном календаре отмечено 5 число — Пасха, Христово Воскресенье. После этого 12 мая — Красная горка и заканчиваются 14 мая Радоницей. В эти дни городские кладбища будут открыты для посещений с 9:00 до 19:00.

ГБУ «Ритуал» после зимы привело в порядок территорию 136 кладбищ на территории столицы. Были обновлены входные группы и фасады зданий, отремонтировали ограждения. Также специалисты привели в порядок ворота, калитки и навигационные таблички, а также убрали все деревья, находившиеся в аварийном состоянии, передает агентство городских новостей «Москва».

В этом году 28 апреля православные христиане отпразднуют Вербное воскресенье. Священник Николай Савченко рассказал «Вечерней Москве», как правильно провести этот день, как выбрать вербу и от какого обряда лучше отказаться в праздник.