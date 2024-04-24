Москвичей предупредили об очередном урагане

В Москве с четверга, 25 апреля, по пятницу, 26 апреля, ожидаются сильные ветер, дождь и гроза. Об очередном урагане москвичей предупредили в Telegram-канале главного управления МЧС России по столице.

По данным службы, в столице ожидается дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений — и парковать автомобили вдали от деревьев.

Москвичам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, а также быть внимательными и осторожными.

Ранее исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил ранний сезон ураганов в столице аномально теплым апрелем.

В Москве 19 апреля наблюдался ветер порывами до 19 метров в секунду. Из-за непогоды в городе закрыли все парки и зоопарк, а также приостановили работу веранд кафе. Ветер валил деревья, а также унес часть крыши пятиэтажного дома у метро «Дубровка».