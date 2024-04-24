В Москве можно снять всего 5 квартир с видом на Кремль

В настоящее время на столичном рынке недвижимости предлагается арендовать всего пять квартир, из окна которых можно увидеть Кремль. За последние пять месяцев таких квартир стало на восемь меньше, сообщили эксперты агентства недвижимости Trust Realty.

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В апреле специалисты обнаружили всего пять столичных квартир с видом на Кремль, которые можно снять в центре города. При этом с декабря прошлого года количество таких объектов недвижимости сократилось на восемь единиц.

Самая дешевая из этих квартир расположена в районе Замоскворечье. Ее площадь - 114 квадратных метров. Квартира многокомнатная, а ее аренда обойдется в 145 тысяч рублей в месяц. Наиболее дорогой вариант расположен на Якиманке. Это квартира в 273 квадратных метра за 800 тысяч рублей в месяц.

Эксперты агентства также установили, что ближе всего к стенам Кремля расположена квартира, которая находится от них всего в трехстах метрах. Это двухкомнатные апартаменты площадью 83 квадратных метра и стоимостью 350 тысяч рублей за месяц.