В Москве началось цветение березы

Цветение березы, которая является одним из самых сильных аллергенов, началось в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Береза в столице вступила в активную фазу цветения, которая характеризуется высокими концентрациями пыльцы в воздухе. Это дерево считают главной виновницей сезонной аллергии. Продолжительность пыления березы в среднем составляет 20 дней. Интенсивность ее пыления зависит от метеорологических условий - интенсивный ветер и осадки снижают количество аллергенов в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая доля в берез в составе зеленого фонда Москвы не превышает 10%. По данным мониторинга зеленых насаждений, чаще всего березу можно встретить в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк, в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно. Вслед за березой ожидается цветение еще одного аллергена - клена.