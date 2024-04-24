Опубликовано 5 новых весенних маршрутов по Москве

Новые варианты познавательных прогулок по весенней Москве, опубликованные в туристическом сервисе Russpass, подойдут как местным жителям, так и путешественникам.

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“На каждом маршруте ждет более 10 знаковых мест, объединенных общей темой. Например, в преддверии Пасхи можно познакомиться с такими жемчужинами православного зодчества, как Покровский, Новоспасский и Спасо-Андроников монастыри. Также подготовлены идеи для активного семейного отдыха и долгой прогулки по историческому центру”, - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего предлагается пять новых маршрутов. Первый называется “Свидание с Москвой. Прогулка по тихим улицам столицы” и рассчитан примерно на два часа. На пути будет Таганская площадь, дом на Котельнической набережной, особняк Зинаиды Морозовой, дом-музей Марины Цветаевой, дом культуры “ГЭС-2” и другие. А второй маршрут “Тарзанка, скейты и иллюзии” предлагает прогулку по экотропе “На склоне Воробьевых гор”, катание по канатной дороге и посещение детских площадок в Парке Горького.

Еще один маршрут как раз охватывает православные святыни столицы. Помимо монастырей и храмов можно ознакомиться с экспозицией Музея русской иконы и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Маршрут “Вечер пятницы в столице” советуют начать с ужина в ресторане и продолжить в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, старейшем кинотеатре города «Художественный» или Московском драматическом театре на Малой Бронной. Самым стойким рекомендуют прогуляться по Крымской набережной и встретить рассвет в парке “Музеон”.

А “Маршрут по волнам памяти” перенесет в атмосферу СССР: на пути ждут необычные дома, музеи винтажных игрушек и старинных игровых автоматов, центр “Космонавтика и авиация” на ВДНХ, одна из самых знаменитых пончиковых Москвы и многое другое.