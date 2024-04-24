В поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

В столичных поликлиниках искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки без участия врача. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— Ежегодно выполняется в среднем два миллиона флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки, и большую часть из них проводят для профилактики. К примеру, в 99 процента флюорографий не выявляют патологий, и врачи занимаются описанием «нормы». Учитывая огромный накопленный опыт в этой сфере, умные алгоритмы способны точно определить отсутствие признаков заболеваний, — рассказал глава города.

Для дополнительной гарантии с мая по сентябрь заключения, сформированные ИИ самостоятельно, будут проверять ведущие рентгенологи России: в течение двух дней в медкарту поступит медицинское заключение от врача.

До конца года эксперты сделают выводы о безопасности применения нейросетей без участия врача, написал мэр в своем Telegram-канале.

Вместе с этим при поддержке правительства в Москве реализуется масштабная программа по модернизации амбулаторной медицины. Сейчас к завершению подошел ее первый этап, по итогам которого было реконструировано 200 поликлиник.