Более 500 указателей заменят в столице

Новые порядковые номера присвоили прогулочным маршрутам, в связи с этим в столице изменят более 500 указателей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С началом нового сезона навигации присвоили прогулочным маршрутам новые номера по стандартам Московского транспорта. Теперь нумерация не зависит от регулярных электросудов, так пассажирам станет еще проще ориентироваться. Всего совместно с операторами прогулочного водного транспорта планируем заменить более 500 навигационных указателей. Мы продолжаем развивать речной транспорт в столице, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В пресс-службе напомнили, что прогулочным маршрутам присвоили номера от «1» до «8». Отмечается, что специалисты уже приступили к обновлению навигации на причалах и самих судах.

Добавляется, что кроме числовых обозначений у прогулочных маршрутов есть названия. Например, «Исторический», на котором можно увидеть известные достопримечательности в центре, или «Коломенский», который проходит у одноименного музея-заповедника. Также для удобства каждому из них присвоен свой цвет. Регулярные маршруты электрических судов обозначили пиктограммой в виде фиолетовой трапеции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что новый сезон летней навигации открылся на Москве-реке.