Выставка к 50-летию БАМа открылась в Москве

24 апреля в честь юбилея одной из самых масштабных строек мира в Музее современной истории открылась выставка «Между прошлым и будущим. К 50-летию БАМа». Накануне ее посетила корреспондент «Вечерней Москвы».

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Через небольшую экспозицию, включившую в себя 350 экспонатов, 156 из которых подлинники, можно почувствовать и масштаб, и смелость стройки под названием Байкало-Амурская магистраль. Старший научный сотрудник музея Максим Савин начал экскурсию с исторического документа — Постановления Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 1967 года о начале изыскательных работ. Ну а самый первый строительный десант отправился в тайгу 27 апреля 1974 года.

— Но представленные на витрине комсомольские путевки на стройку свидетельствуют, что готовились выехать они еще в 1973 году, — указывает на раритеты Максим Савин.

О суровых условиях проживания рассказывают многочисленные фотографии и необычные макеты выставки. Нельзя пройти мимо увеличенной в 10 раз копии мошки или небольшой брезентовой палатки, в которых поначалу жили бамовские первопроходцы. Совершенно контрастно на фоне такой бытовой инсталляции выглядит воссозданная в одном из музейных павильонов комната одного из первых домов в Тынде. С 1974 по 1989 год на БАМе было введено в эксплуатацию 1 464 000 квадратных метров жилья.

Квартиру бамовца 80-х отличал особый комфорт, которому могли позавидовать даже обитатели столичных мегаполисов.

— Например, в качестве подарка родственникам на «большую землю» тындовцы везли дефицитные ковры. Жители сурового края снабжались ими без перебоя, ведь они помогали сохранять в квартирах тепло, — рассказала куратор выставки Ольга Барковец.

Нельзя не восхититься организацией культурного досуга строителей. На гастроли по БАМу часто ездили отечественные и зарубежные звезды. И фото с визита на стройку американского певца Дина Рида тому свидетельство.

— Это выставка прежде всего про людей, про их колоссальный труд. По сути романтиками, ехавшими за туманом и запахом тайги, была создана новая цивилизация, — заявила Ольга Барковец.

Впервые о строительстве железной дороги севернее и восточнее Байкала заговорили еще в 1887 году. Но речь шла не о БАМе, а о Транссибе. После деловой встречи двух генерал-губернаторов, иркутского и амурского, в 1889 году были отправлены первые исследовательские экспедиции. Самая же первая действующая ветка железнодорожной магистрали от Тайшета до Советской гавани была построена в 30-е годы XX века.