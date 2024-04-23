Площадь трех вокзалов в Москве получит новое название

Начальник Главного управления по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Ефим Басин на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана сообщил, что площадь трех вокзалов в Москве получит имя строителей БАМа, пишет «Коммерсант». Он уточнил, что решение было принято городской мэрией.

Встреча политиков была приурочена к 50-летию стройки магистрали, участие в которой принимал Гейдар Алиев, отец азербайджанского лидера.

Все хорошо знают, что ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем — мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом! — сказал Путин, обращаясь к Алиеву.

Официально площадь в столице называется Комсомольской. До 1933 года она носила имя Каланчевская площадь. Здесь расположены сразу три железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский.