Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 23 апреля, поделилась роликом с пандой Катюшей, который удалось заснять ее подписчикам.

На кадрах медвежонок с особым интересом исследует новую бамбуковую лесенку. Сначала панда обнюхивает ее, после чего заходит сзади и пытается забраться по конструкции. Иногда Катюша пытается расшатать лестницу.

— Подписчики прислали видео с новой Катюшиной игрушкой. Как думаете, через сколько она ее освоит?, — следует из подписи к публикации.

В столичном зоосаде показали, как маленькая панда Катюша самостоятельно добывает еду. Для медвежонка это было непростым делом, но в целом она справилась. На предоставленных кадрах панда расхаживает на своем любимом помосте и, почуяв соблазнительно пахнущие побеги свежего бамбука, встает на задние лапы, чтобы дотянуться до них.

Кроме того, генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала о том, как у панд формируется иммунитет. Во время своеобразных поцелуев между пандой Катюшей и ее мамой Диндин происходит важный обмен элементами.