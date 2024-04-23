В Москве приостановили движение поездов на МЦД-2

Движение поездов через станцию Печатники в сторону Нахабина приостановлено из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На D2 приостановлено движение поездов через станцию Печатники в сторону Нахабина из-за повреждения контактного провода. Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале МЖД также добавляется, что в настоящее время по техническим причинам приостановлено движение поездов на участке Люблино-Печатники Курского направления и МЦД-2 в сторону Нахабино.