В Москве возобновили движение по МЦД-2 в сторону Нахабина

Специалисты возобновили движение поездов по МЦД-2 в сторону станции Нахабино. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Ранее на МЦД-2 было приостановлено движение поездов через станцию Печатники в сторону Нахабина из-за повреждения контактного провода.

"На D2 возобновлено движение в сторону Нахабина. Поезда временно следуют без остановки на ст. Печатники. Для пересадки с метро на D2 в сторону Нахабина просим пассажиров пользоваться встречными поездами или ст. Текстильщики", - говорится в сообщении.

Ряд поездов, в том числе в час пик, проследует с задержкой. Вместе с МЖД принимаются меры для сокращения опоздания.