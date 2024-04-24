Синоптик заявил об аномальном потеплении в Москве

В Москве прогнозируется потепление в ближайшие дни, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. По его словам, уже 24 апреля воздух прогреется до 15 градусов.

В столице ожидается небольшой дождь, однако в четверг, 25 апреля, столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

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«Прогнозируется постепенное потепление в столичном регионе в ближайшие дни. Днем 24 апреля температура воздуха поднимется до 13–15 градусов тепла, осадков при этом не ожидается. В четверг, 25 апреля, мы попадем в теплый сектор наступающего циклона. Однако до этого, в первой половине дня в Москве пройдет небольшой дождь. Столбики термометров же поднимутся до 20–22 градусов», — рассказал Шувалов.

Такая же теплая погода сохранится в пятницу, 26 апреля. Не исключено, что в некоторых районах Москвы пройдет небольшой дождь. Выходные будут без осадков, а температура воздуха составит 16–18 градусов тепла, добавил синоптик.

Ранее Шувалов также рассказал, что конец апреля в средней полосе и на юге европейской территории России будет с очень сильными отклонениями, температура от Костромы до Краснодара будет на 6–8 градусов выше нормы. По его словам, средняя температура по месяцу во многих населенных пунктах средней полосы либо близка, либо превышает абсолютные максимумы апреля.