Ряд поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево будет отменен

Некоторые поезда «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево будут отменены 29–30 апреля 2024 года из-за плановых работ на железной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«В связи с проведением плановых работ на железной дороге в первой половине дня 29–30 апреля не будет некоторых рейсов поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно. С 12:30 аэроэкспрессы будут курсировать в аэропорт по обычному графику каждые 30 минут, из аэропорта – с 11:00», – говорится в сообщении.

Уточняется, что добраться в аэропорт во время паузы в движении поездов можно будет на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Автобусы будут курсировать каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 из аэропорта. При этом поездка займет около 20 минут.

Как отмечается, с подробной информацией и расписанием движения поездов и автобусов можно ознакомиться: на сайте, в мобильном приложении, по телефонам горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), у сотрудников компании в терминалах.

В компании попросили пассажиров проверять расписание перед поездкой.