Более 3 тыс. человек в Академическом районе получили новое жилье по реновации

Более 3 тыс. человек из 4,3 тыс. участников программы реновации столичного жилфонда в Академическом районе получили новые квартиры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Максимально быстрыми темпами идет программа реновации в Академическом районе. В нее включено 19 домов. Из 4,3 тыс. участников программы новые квартиры получили уже свыше 3 тыс. жителей района», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в жилом комплексе на ул. Новочеремушкинская – 577 квартир.

«Установлена автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками. На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг», – рассказал Собянин.

Он добавил, что в настоящее время в районе завершается возведение еще одной новостройки на ул. Кедрова.