Туроператор отменил чартеры в Тунис на майские праздники из Москвы

Туроператор «Гранд Экспресс» перенес начало чартерной программы в Тунис из Москвы как минимум на месяц. Полеты на бортах авиакомпании Nouvelair Tunisie в Монастир должны были начаться в конце апреля, теперь же первая дата вылета – 1 июня.

© tourdom.ru

Туристам, как пояснила TourDom.ru представитель туроператора, деньги за туры на апрель и май возвращаются в полном объеме. Либо – предоставляется возможность перебронировать их на летние месяцы или поменять на вылет из Санкт-Петербурга. Из Северной столицы чартеры отправятся, как ранее и анонсировалось, с 29 апреля.

«Полетная программа полностью утверждена, все необходимые формальности соблюдены и разрешения получены. Поначалу летать самолеты будут раз в 10 дней, летом перейдем на другой режим – дважды в неделю», – пояснили в питерском офисе «Гранд Экспресс».

Программа продлится до ноябрьских праздников, но может растянуться по времени – все зависит от спроса. Например, прошлое лето, по словам туроператора, было успешным – борта загружались, хотя до доковидных показателей, когда в Тунис выполнялось 10 рейсов в неделю, очень далеко.

Рассказывая о текущем интересе туристов, в «Гранд Экспресс» отметили, что некоторое время назад у туристов были опасения – пока улаживали формальности по перевозке, – но сейчас бронируют туры более активно, особенно на лето. При этом довольно много москвичей, столкнувшихся с отменой программы в мае, меняют путевки на вылет из Петербурга.

Стоимость тура для отдыхающих из Питера начинается от 132 тыс. руб. на двоих за 9 ночей в трехзвездочном отеле Residence Boujaafar в центре Суса. В цену включены завтрак и ужин. В начале июня аналогичный тур обойдется уже более 160 тыс. руб. А с вылетом из Москвы за отдых в этом же отеле в начале лета придется заплатить больше 180 тыс. руб. Тур в более комфортабельный Le Soleil Abou Sofiane Resort 4* с вылетом из Санкт-Петербурга в июне будет стоить 196 тыс. руб.

Напомним, граждане России могут находиться в Тунисе без визы не более 30 дней. Для въезда в страну необходимо иметь заграничный паспорт, действительный не менее 3 месяцев с даты окончания тура.