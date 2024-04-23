В Москве 11 мая состоится масштабный мотофестиваль
Мотофестиваль состоится в Москве 11 мая к открытию сезона, для гостей проведут бесплатные мероприятия с выступлениями артистов и каскадеров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Меньше 3 недель до открытия мотосезона. Масштабный мотофестиваль состоится 11 мая. По городу поедет колонна из тысяч мотоциклистов. В этом году маршрут пройдет по Садовому кольцу со стартом и финишем на Воробьевых горах", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что уже на этой неделе будет определено, в каком порядке поедут московские мотоклубы во время парада.
"Число мотоциклистов в Москве растет с каждым годом, сегодня их более 100 тыс. Масштабные фестивали к открытию и закрытию мотосезона напоминают о том, как важно соблюдать правила безопасного вождения. Приглашаю всех присоединиться к праздничной программе и желаю приятных поездок в этом сезоне", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.