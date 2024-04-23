В Москве появится гостиница и жилье в рамках реорганизации двух участков

Два неэффективно используемых участка на юго-западе Москвы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий, там появится жилье, гостиница и образовательный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Два участка общей площадью свыше 30 га в районе Южное Бутово входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить современный
многофункциональный квартал, где появится свыше 319 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в 106 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - не менее чем в 1,7 млрд рублей. Благодаря редевелопменту площадок создадут свыше 4 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Отмечается, что участки обладают хорошей транспортной доступностью - рядом находится станция МЦД-2 "Бутово". Сейчас на них расположены устаревшие здания и склады, часть территории не используется.
"В ходе редевелопмента на участках в Южном Бутове планируется построить свыше 140 тыс. кв. м объектов коммунального, промышленного, общественно-делового и социального назначения. Так, здесь появятся образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 200 воспитанников и школы для 900 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также гостиница, инновационные центры, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Кроме того, здесь возведут более 179 тыс. кв. м жилья, из них почти 27 тыс. кв. м - для целей программы реновации", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.