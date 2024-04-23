В Москве появится гостиница и жилье в рамках реорганизации двух участков

Два неэффективно используемых участка на юго-западе Москвы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий, там появится жилье, гостиница и образовательный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Два участка общей площадью свыше 30 га в районе Южное Бутово входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить современный

многофункциональный квартал, где появится свыше 319 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в 106 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - не менее чем в 1,7 млрд рублей. Благодаря редевелопменту площадок создадут свыше 4 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что участки обладают хорошей транспортной доступностью - рядом находится станция МЦД-2 "Бутово". Сейчас на них расположены устаревшие здания и склады, часть территории не используется.