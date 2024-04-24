Более 10 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Музее Победы

Акция «Георгиевская ленточка» в среду, 24 апреля, стартовала около стен Музея Победы. Волонтеры раздавали памятный знак посетителям культурной площадки. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе музея.

Активисты также рассказывали гостям о значении цветов ленты и о том, как правильно ее носить. Первыми символ народной памяти о тех, кто спас мир от фашизма, смогли получить школьники — посетители экскурсий музея.

Всего в рамках акции у Музея Победы волонтеры раздадут более 10 тысяч ленточек. До 9 мая с 12:00 до 16:00 их будут вручать ленточки посетителям главного здания, а в выходные и праздничные дни получить ленту также можно в филиале Музея Победы — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии».

Музей Победы также подготовил виртуальную выставку работ Международного конкурса рисунков «Открытка Победы» в преддверии 9 Мая. В состязании приняли участие свыше 17 тысяч авторов со всей России и стран зарубежья.

Среди прочего в музее обновили и представили выставку «Война: день за днем», на которой посетители могут изучить историю подвигов бойцов и командиров противовоздушной обороны времен Великой Отечественной войны.