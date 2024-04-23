Синоптик спрогнозировал новую волну потепления в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в российской столице до конца недели. По его словам, сейчас температура воздуха остается выше климатической нормы. Об этом сообщает RT.

Эксперт уточнил, что 23 апреля температура немного понизится. Ожидается погода с прояснениями, без осадков, ветер 6-11 м/сек. Но с 24 апреля начнется очередная волна потепления. Завтра в Москве осадков не предвидится, температура до +16 °С, без осадков.

В четверг, пятницу и субботу +17...+22 °С. Также появится вероятность дождей. 25 апреля порывистый ветер до 10-15 м/сек. В последний день недели без осадков, +16...+21 °С, ветер слабый. Давление вырастет до 754 мм рт. ст., подытожил Ильин.