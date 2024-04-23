Ефимов: На северо-востоке столицы появится производство ортопедических изделий

Город предоставил инвестору земельный участок в аренду по льготной ставке для строительства производства в районе Северный. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства промышленного объекта по ставке один рубль в год, — сказал заммэра.

Ефимов пояснил, что компания возведет на северо-востоке столицы предприятие по выпуску ортопедических медицинских изделий. Благодаря реализации проекта появится 60 профильных рабочих мест. Договор заключен с ЗАО «Научно-производственный центр «Огонек». Предприятие появится по адресу Дмитровское шоссе, владение 163Ж.

— Участок площадью 0,25 гектара предоставлен на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам Гамана, для строительства таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли — без проведения торгов. Площадь будущего производства составит 2,2 тысячи квадратных метров.

— Производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать до семи тысяч изделий, — уточнил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Гарбузов отметил, что строительство нового завода позволит увеличить показатель производства почти вдвое и выпускать до 15 тысяч единиц ортопедической продукции.

— Ранее в отношении данного земельного участка площадью 0,25 гектара сотрудниками Москомархитектуры был утвержден проект внесения изменений в правила землепользования и застройки, — добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Княжевская указала, что такой подход к реализации проекта позволяет построить указанный объект.

Также городское руководство предоставило технопарку в сфере пищевой промышленности, который возводится в районе Очаково-Матвеевское, льготу на аренду земли. Благодаря такой поддержке от города инвестор сможет сэкономить свыше 2,9 миллиона рублей в этом году.