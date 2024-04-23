В Москве начались работы по капремонту крыш жилых домов

Капитальный ремонт крыш начался в Москве, в этом году в порядок приведут 712 кровель. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по капремонту крыш многоквартирных домов. В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши и 285 - металлические скатные. Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он пояснил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам. Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.

Скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.