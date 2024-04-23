В Москве начались работы по капремонту крыш жилых домов
Капитальный ремонт крыш начался в Москве, в этом году в порядок приведут 712 кровель. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по капремонту крыш многоквартирных домов. В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши и 285 - металлические скатные. Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он пояснил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам. Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.
Скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тыс. крыш жилых домов", - подчеркнул Бирюков.