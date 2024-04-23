Метеорологи рассказали о погоде в столице в ближайшие дни

Метеорологи прогнозируют постепенное потепление в столичном регионе в ближайшие дни.

© Вечерняя Москва

Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до 18 градусов. Небо затянет облаками, однако значительных осадков не ожидается. Во вторник, 23 апреля, столбики термометров будут держаться на отметке 11–13 градусов тепла. В ночь на среду, 24 апреля, похолодает до двух градусов тепла, но уже днем воздух прогреется до плюс 15.

В четверг, 25 апреля, в Москве сохранится облачная с прояснениями погода с ночными температурами от плюс 6 до плюс 8 градусов, а днем — до плюс 18 градусов. Также синоптики обещают небольшой дождь.

26 и 27 апреля ночью ожидается порядка 5–10 градусов тепла, днем — от 13 до 18, передает официальный сайт мэра Москвы.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился, что предстоящий май обещает быть очень теплым: во второй половине месяца температура воздуха может перешагнуть отметку 30 градусов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что на текущей неделе москвичей ждут очень нестабильные погодные условия.