Летний маршрут автобуса № 390 возобновит работу в Москве с 28 апреля

С 28 апреля и до закрытия сезона жители столицы снова смогут добираться до водоемов и пляжей на автобусах летнего маршрута № 390. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— С 1 мая по 30 сентября 2023 года на автобусах № 390 горожане совершили более 400 тысяч поездок. Сезонные маршруты пользуются популярностью у москвичей, поэтому в этом году № 390 возобновит работу, — рассказал он.

Заммэра напомнил, что автобусы маршрута № 390 отправляются от станции метро «Полежаевская» с интервалами в 10–20 минут и едут до пляжа № 3 в зоне отдыха «Серебряный бор — 3», передает официальный сайт мэра Москвы.

На природной территории «Серебряный бор» проводятся локальные работы по благоустройству пляжной зоны в преддверии летнего сезона. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказал, что этим летом в городе откроется более 20 пляжных зон. В частности, бассейны появятся в восьми парках, среди которых «Ходынское поле», «Сокольники» и «Дубки».