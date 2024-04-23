Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 апреля, рассказал, какие новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям ввели в столице.

© Сергей Собянин. Личный блог / sobyanin.ru

— Наиболее масштабный проект — новый стандарт экстренной помощи при травмах, обострении хронических заболеваний и других состояниях, которые требуют максимально быстрого вмешательства врачей, — написал он в личном блоге.

По словам главы города, новый стандарт включает единые медицинские алгоритмы, высокий профессионализм сотрудников, а также оснащение современным оборудованием. Кроме того, в столичную систему здравоохранения внедрены передовые цифровые решения: безбумажная среда, онлайн-доступ к медицинской документации, цифровые помощники врача и телемедицинские консилиумы.

Также специалисты разработали новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В него входят все виды медицинской помощи женщинам — от консультаций и обследований до сопровождения в период беременности. Собянин подчеркнул, что главным элементом нового стандарта станут центры женского здоровья.

Мэр добавил, что в Москве в 2024 году заработают два центра ментального здоровья для улучшения психологической помощи жителям столицы.

До 2030 года в столице продолжат развивать здравоохранение. Москве предстоит завершить модернизацию инфраструктуры в этой сфере, продолжить разработку и внедрение новых стандартов медицинской помощи, а также проделать активную работу в области разработки и внедрения инновационных цифровых решений. Кроме того, предстоит обеспечить непрерывное повышение квалификации столичных врачей, медицинских сестер и других специалистов.