Собянин рассказал о внедрении клиентских путей в столичную медицину

В столичной медицине внедряются клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи взрослым и детям, представляющие собой алгоритмы действий для каждого медицинского случая, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением полного комплекса необходимого лечения. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Внедрение клиентских путей в медицине можно сравнить с модернизацией государственных услуг. В обоих случаях радикально меняются правила работы с людьми. В случае с государственными услугами на выходе клиент быстро и удобно получает необходимый документ. Точно так же – следуя клиентскому пути – пациент должен получить максимально комфортное и эффективное лечение», – написал Сергей Собянин.

По его словам, наиболее масштабный проект – новый стандарт экстренной помощи при травмах, обострении хронических заболеваний и других состояниях, которые требуют максимально быстрого вмешательства врачей.

«Этот стандарт включает: единые медицинские алгоритмы, которые определяют действия каждого медицинского работника скоропомощной бригады – с момента поступления пациента по всем экстренным случаям; высокий профессионализм и умение работать в команде: медицинские работники должны соответствовать максимально высоким требованиям профессиональной компетенции; оснащение современным оборудованием – флагманские центры и приемные отделения оснащаются высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить диагностику и лечение на месте, без транспортировки в другие отделения больницы», – подчеркнул мэр.

Сергей Собянин указал, что планировка приемных отделений и расположение соответствующих служб также направлены на минимизацию времени от поступления пациента до начала оказания ему помощи. «Маршрутизация пациентов флагманских центров и приемных отделений организована по принципу «триаж» (triage) – отбор/сортировка. Потоки больных разделяются на три категории в зависимости от приоритетности оказания медицинской помощи: «красную» (нельзя ждать ни минуты), «желтую» (требуется срочная помощь) и «зеленую» (непосредственной угрозы для жизни нет)», – отметил он.

Также мэр выделил внедрение цифровые решений – безбумажной среды, онлайн-доступа к медицинской документации, цифровых помощников врача, телемедицинские консилиумы. Сопутствующие экстренной госпитализации немедицинские вопросы пациентам помогают решить социальные координаторы.

«На первом этапе мы внедрили новый стандарт во флагманских центрах, четыре из которых уже работают на полную мощность. На втором этапе внедрим его во всех взрослых многопрофильных стационарах, трансформируя приемные отделения», – написал мэр.

При активном участии экспертного сообщества в столице разработан новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, который включает все виды медицинской помощи женщинам – от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности. Ключевым элементом нового стандарта станут центры женского здоровья – современные клиники с широким спектром диагностических возможностей, где женщина может получать акушерско-гинекологическую помощь в течение всей жизни. Первый такой центр заработал в ноябре 2023 года в составе Городской клинической больницы №31 имени академика Г.М. Савельевой.