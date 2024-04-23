Синоптики спрогнозировали до плюс 14 градусов в Москве 23 апреля

Жителей столичного региона во вторник, 23 апреля, ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно будет без осадков. Столбики термометров поднимутся до 14 градусов тепла.

В Москве днем прогнозируют 12-14 градусов тепла, а ночью похолодает до плюс 1. В Московской области будет 10-15 градусов тепла днем, ночью температура упадет до минус 1.

Днем ожидается западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-751 миллиметр ртутного столба, указано на сайте Гидрометцентра.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что погода в столичном регионе в начале этой недели не будет баловать москвичей высокими температурами, но к выходным столбики термометров вновь подберутся к 20-градусным показателям.

В свою осередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился, что предстоящий май обещает быть очень теплым: во второй половине месяца температура воздуха может перешагнуть отметку в 30 градусов.

Однако, предупредил он, после жаркого мая не исключен резкий обвал температуры в начале июня. Так, в первый день лета ожидается всего до 15 градусов тепла.