Музей Победы изменит график работы в майские праздники

На протяжении майских праздников Музей Победы и его филиал на Поклонной горе будут работать по новому графику. Так, в период с 28 апреля по 12 мая культурное учреждение будет работать без выходных. Об этом во вторник, 23 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Музея Победы.

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В пресс-службе Музея пояснили, что выход в основное здание и Музей «Г.О.Р.А.» 9 мая будет свободным для всех желающих. В этот день двери музея будут открыты с 10:00 до 22:00, при этом работать также будут кафе, сувенирные лавки и кинотеатр.

Москвичам и гостям столицы напомнили, что в праздничные выходные для них подготовили насыщенную программу. Кроме того, для школьников до 14 лет и многодетных семей вход в учреждения во время длинных выходных будет бесплатный.

В майские праздники ржевский филиал Музея Победы также изменит график работы — с 28 апреля по 12 мая музей будет открыт без выходных.

27 апреля в Музее Победы состоится церемония открытия выставки «Лоик. Скульптура войны и мира», в рамках которой представят подлинные работы фронтового скульптора Семена Андреевича Лоика. Среди раритетов будут произведения, посвященные Великой Отечественной войне: скульптура «С победой, сынок!», композиция «Безымянная высота» и другие экспонаты.