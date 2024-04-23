В Москве временно перекроют движение на улицах

В Тверском районе Москвы во вторник временно перекроют движение из-за репетиции парада ко Дню Победы.

Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение будет закрыто с 21.00 до окончания мероприятия на улице Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека, на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская, а также на улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, на улице Охотный ряд от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка и на улице Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка.

Также возможны кратковременные ограничения движения на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстном бульваре от улицы Тверская до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская).

Ранее "СП" писала, что жители трёх районов Москвы выступили против строительства эстакады.