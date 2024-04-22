Мавзолей Ленина будет закрыт с 23 апреля по 16 мая 2024 года из-за подготовки и проведения государственных мероприятий. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

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«Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая 2024 года осуществляться не будет», – говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте, это связано с подготовкой и проведением государственных мероприятий.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что служба безопасности Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения его безопасности.