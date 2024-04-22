Фестиваль постной кухни пройдет в Измайловском кремле

В Измайловском кремле 27 апреля состоится фестиваль постной кухни, участниками которого станут лучшие шеф-повара России и зарубежья, а также участники и призеры мировых кулинарных конкурсов. Об этом в понедельник, 22 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе мероприятия.

© Вечерняя Москва

Фестиваль приурочен к Великому посту, который является подготовкой к празднованию Пасхи. В его рамках лучшие повара соберутся в одном месте, чтобы объединить свои навыки и умения для сохранения традиций российской кулинарии.

Гости мероприятия смогут познакомиться с культурным многообразием России, классическими методами готовки, рецептурой и подачей блюд.

Сейчас у православных людей идет Великий пост, который продлится до 4 мая. «Вечерняя Москва» обсудила со священником Николаем Савченко, зачем необходимо поститься и какие запреты существуют в этот период.

В свою очередь председатель отдела по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии священник Богдан Полевой напомнил правила соблюдения Великого поста. Он отметил, что не нужно концентрировать свое внимание только на ограничениях в еде.