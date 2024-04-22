В столице открылся сезон проката станционных велосипедов

В Москве начался сезон проката станционных велосипедов — всего их доступно свыше пяти тысяч. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Все чаще москвичи выбирают велосипед для поездок по городу. В прокате стали доступны не только электровелосипеды 2.0, но и станционные модели. Продолжаем развивать сервис и расширять географию аренды, как поручил Сергей Собянин. В течение сезона будем открывать станции и добавлять велосипеды», — рассказал Максим Ликсутов.

Арендовать транспорт можно в приложении «Велобайк». В сервисе действуют различные тарифы для станционных велосипедов. Для коротких маршрутов предусмотрен тариф «Поминутный», при котором доступ к велопрокату стоит 22 рубля, а стоимость минуты зависит от спроса и доступности велосипедов и колеблется от одного до пяти рублей.

По тарифу «Сутки» можно совершить поездку в течение 30 минут в сутки за 185 рублей. За каждую последующую минуту нужно заплатить четыре рубля. Тариф «Прогулка» позволит пользоваться любым станционным велосипедом 180 минут за 405 рублей, далее — четыре рубля в минуту.

В сервисе предусмотрены тарифы и для самых активных пользователей. Так, тариф «Месяц» позволяет заплатить 685 рублей при первой поездке и пользоваться всеми станционными велосипедами «Велобайка» 30 минут неограниченное количество раз весь месяц. Стоимость минуты свыше базового времени — четыре рубля.

Для любителей частых поездок подойдет и тариф «Сезон». Он предоставляет доступ к велопрокату на весь сезон за 2075 рублей. Пользоваться велосипедом за поездку можно в течение 60 минут, далее — четыре рубля в минуту. Обладатели карт «Тройка» и карт москвича для обучающихся могут кататься бесплатно.

Велосезон в столице открыли 26 марта. В этом году москвичам будет доступно более 11 тысяч велосипедов сервиса «Велобайк». Кроме того, появится улучшенная модель электровелосипеда 2.0. До конца июня городской велопрокат в Зеленограде заработает в новом формате. Пользователи впервые смогут взять в аренду электровелосипеды 2.0, а также электровелосипеды улучшенной модели.