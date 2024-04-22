Эксперт Елин: Москва становится лидером в области научно-технических разработок

Строительство в Теплом Стане еще двух технопарков определяет Москву как лидера в области научно-технических разработок. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ясеневе реорганизуют часть промзоны по программе комплексного развития территорий. В рамках работ планируют отстроить современные производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка, сделать парковки и обновить инженерные сети.

— Сегодня в столице уже работает более 50 технопарков, 80 процентов из которых — частные. Это говорит о том, что правительство Москвы смогло создать в рамках государственно-частного партнерства условия для развития высокотехнологичных производств и прикладной науки, — заявил Елин.

Эксперт отметил, что создание в Теплом Стане еще двух технопарков говорит о том, что столица становится лидером в области научно-технических разработок. А тот факт, что новые технопарки будут созданы на площадках бывших промышленных зон, свидетельствует о комплексном подходе к развитию городской инфраструктуры.

В столице разработали девять проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, планируют строительство 740 тысяч квадратных метров недвижимости.