Сергунина пригласила представителей молодежных СМИ на форум в столице

В столице впервые проведут форум Центрального федерального округа «МедиаДвиж». Событие продлится с 8 по 11 августа. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Подать заявку на участие все желающие смогут в онлайн-формате до 8 июня. Форум объединит около тысячи представителей молодежных и студенческих средств массовой информации в возрасте от 18 до 35 лет. Для них подготовят сразу несколько тематических площадок — «Медиа будущего», «Личный бренд», «Медиаграмотность» и другие.

— Событие будет интересно как опытным специалистам, так и тем, кто только делает первые шаги в этой области. Для участников организуют профессиональные тренинги, лекции, мастер-классы и встречи с известными экспертами, — сообщила Наталья Сергунина.

Платформа Росмолодёжь.События открыла новый сезон форумов. В рамках программы состоятся 43 мероприятия в 27 регионах РФ. На базе форумов открываются центры карьеры, которые будут проводить для участников полноценные профориентационные смены, а также образовательные экскурсии в офисах ведущих компаний.